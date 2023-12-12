Общество 12 декабря 2023, 15:49 Минпромторг подал иск к «Объединенной двигателестроительной корпорации» Минпромторг РФ подал иск на 11,3 миллиарда рублей к производителю Ростеха РИА «Новости»

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Министерство промышленности и торговли подало иск в Арбитражный суд к «Объединенной двигателестроительной корпорации», которая входит в Ростех. Об этом сообщил «Интерфакс».

Согласно данным судебной картотеки, сумма исковых требований достигает почти 11,3 миллиарда рублей. В материалах не уточнили, в чем именно заключается суть претензий ведомства.

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ОДК занимается разработкой, серийным изготовлением и сервисным обслуживанием двигателей для различных сфер: гражданской и военной авиации, ВМФ, космических программ, энергетики и нефтегазовой промышленности.

В октябре 2023 года президент Владимир Путин провел встречу с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. Участники беседы обсудили новые двигатели для военно-транспортной и гражданской авиации. Речь шла о проектируемом ПД-35 и внедряемом ПД-14.