Минпромторг опроверг слухи о повышении цен на машины с нового года

Решение о повышении ставки с 1 января следующего года было принято правительством в понедельник 25 ноября.

Автоэксперт оценил повышение утильсбора на машины Подробнее

По словам министра, отечественные машины не подорожают, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки. При этом сильно не подорожают и иномарки, так как доля индексации утилизационного сбора от общей стоимости автомобиля составляет 2-5%.

При этом повышение ставки будет зависеть от общей ситуации на рынке. На данный момент она не будет повышена в отношении машин, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя.

Мантуров указал, что индексация утильсбора проводится для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов.