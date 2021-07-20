Минпромторг опроверг слухи о возможном дефиците товаров

Поправки к новым требованиям об утилизации товаров не влияют на ассортимент, представленный в магазинах. Никакого дефицита товаров в России не ожидается. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Он прокомментировал обращение ассоциаций розничной офлайн и онлайн торговли на имя министра природы Александра Козлова. Представители ретейла выразили опасения нового законопроекта, по которому утилизация упаковки ляжет на плечи производителей.

По мнению представителей розницы, законопроект внедрит запрет на продажу товаров, которые не внесены в специальный реестр. Это может привести к существенному сокращения ассортимента и дефициту.

«Никакого дефицита ни по каким позициям не ожидается. Подобные заявления некорректны, бизнесу, конечно, нужно аккуратнее относиться к публичным высказываниям. Минпромторг входит в правительственную рабочую группу по концепции РОП (Расширенной ответственности производителей — прим. ред.)», — заявил Виктор Евтухов.

Он отметил, что вопросы регулирования пока еще продолжаются. Минпромторг пока еще не согласовал несколько моментов, которые требуют проработки. Заместитель министра не исключил, что к обсуждению подключатся представители бизнеса.

Ранее заявление ретейлеров прокомментировали в министерстве экологии и природы России. Там напомнили, что производители отвечают за утилизацию товаров уже более четырех лет. Нововведение предусматривает только создание реестра, который не приведет к дополнительным расходам.