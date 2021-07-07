Минпромторг опроверг планы ввести QR-коды в магазинах

Перспектива введения QR-кодов для посещения магазинов правительством не рассматривается. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, с учетом темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета такого сценария властям удастся избежать, сообщила газета «Известия».

«Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей», — подчеркнул Евтухов.

Замминистра отметил, что компании, занятые в сферах торговли и общепита, получат отдельные временные слоты для вакцинации в государственных поликлиниках. Поэтому никаких проблем с тем, чтобы сотрудники могли сделать прививки, нет.

«У торговли сейчас нет каких-то глобальных причин, чтобы не выполнить требование властей и не вакцинировать первым компонентом 60% своих сотрудников до 15 июля», — добавил он.

По данным Евтухова, самое большое количество работников, которых необходимо привить, у Х5 Retail Group — около 25 тысяч человек. В других сетях их количество гораздо меньше. У «Дикси», например, нужно вакцинировать восемь тысяч сотрудников.

Ранее поставщики продуктов и ритейлеры заявили, что не успеют привить от коронавируса 60% своих сотрудников. Они попросили мэрию Москвы увеличить срок вакцинации до 15 августа.