Общество 05 апреля 2023, 10:07 Минпромторг определил параметры закупки беспилотников до 2030 года «Коммерсант»: сумма госзаказа на беспилотники составит 100 млрд рублей до 2026 года РИА «Новости»

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Минпромторг оценил спрос государственных органов и компаний на беспилотники до 2026 года в 100 миллиардов рублей, до 2030 года — в 200 миллиардов. Соответствующий протокол утвердили по итогам совещаний под преседательством первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщил «Коммерсант».

Сведения по консолидированному спросу предоставили министерства промышленности и торговли, энергетики, строительства и ЖКХ, природных ресурсов и экологии, сельского хозяйства, транспорта и другие. Среди компаний-заказчиков — «Газпром», «Роснефть», «Газпромнефть» и другие.

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По данным источника издания, объем закупок должны утвердить при формировании бюджета на 2024–2026 годы и закрепить в паспорте национального проекта по беспилотникам.

В бюджете на 2023–2025 годы на госзакупки беспилотников заложили 18,8 миллиарда рублей.

В Минпромторге уточнили, что федеральные органы исполнительной власти претендуют на 480 тысяч единиц техники до 2030 года. Источники уточнили, что до 2026 года поставить должны 250 тысяч беспилотников, в основном легкие машины — до 30 килограммов.