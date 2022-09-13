Минпромторг обновил концепцию развития российской микроэлектроники — «Коммерсант» | 360°

Общество 13 сентября 2022, 09:40 Поделиться Telegram

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Viber Минпромторг обновил концепцию развития российской микроэлектроники — «Коммерсант» «Коммерсант»: в России обновили концепцию развития микроэлектроники до 2030 года РИА Новости

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Минпромторг России подготовил обновленную концепцию госполитики по развитию микроэлектроники до 2030 года. С новым стратегическим документом ознакомилась газета «Коммерсант».

По данным источника издания в правительстве, на основе этой концепции планируется базировать дальнейшее развитие отрасли. Разработку документа курировал замминистра Василий Шпак, добавил собеседник издания.

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Публично концепцию намерены представить в октябре на форуме «Микроэлектроника-2022» в октябре. В документе, по информации «Коммерсанта», указаны основные проблемы этой отрасли.

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Среди них — отставание технологий от мирового уровня, трудности с освоением технологических процессов, нехватка производственных мощностей, зависимость процессов проектирования и выпуска продукции от зарубежных технологий, невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой, низкая инвестиционная привлекательность, дороговизна производства компонентов в РФ и, наконец, нехватка кадров.

Также авторы концепции указали на недобросовестную конкуренцию со стороны зарубежных поставщиков электроники.

Чтобы решить эти проблемы, Минпромторг предлагает участникам рынка координировать исследования в сфере передовых технологий, нарастить мощности, создать отрасль электронного машиностроения, а при проектировании электроники отказаться от иностранных архитектур

Кроме того, ведомство предлагает упростить доступ производителям к субсидиям, льготным кредитам и грантам для стимулирования внебюджетных инвестиций.

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