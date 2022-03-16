Минпромторг не увидел предпосылок для дефицита прокладок и подгузников в России

В России нет предпосылок для дефицита подгузников и женских прокладок, заявили в Минпромторге. В ведомстве призвали не заниматься ажиотажной скупкой этих товаров.

По данным министерства, на сегодняшний день в России работают свыше 15 предприятий, которые выпускают женские прокладки, детские и взрослые подгузники, написал ТАСС.

«Например, компания Essity с производством 10 миллионов штук в месяц подгузников Tena Original и 30 миллионом штук в месяц прокладок Libress имеет запасы необходимого сырья и готовой продукции, что позволит избежать дефицита», — пояснили в Минпромторге.

Скупку подгузников и прокладок в магазинах ведомство сочло необоснованным. В пресс-службе заявили, что «вымывание» товара с полок как раз вызывается такими действиями покупателей.

«Недостатка продукции в торговых точках можно избежать, совершая покупки в рамках своих привычных планов и не стараясь интенсивно запастись впрок», — заключили в министерстве.