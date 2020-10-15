Минпромторг не увидел необходимости закрывать магазины и кафе

Руководитель Минпромторга Денис Мантуров не видит смысла пока закрывать магазины розничной торговли, кафе или рестораны. Однако они должны соблюдать требования Роспотребнадзора. К этому вопросу надо будет вернуться, если число заразившихся коронавирусом будет расти.

«Пока да», — ответил Мантуров на вопрос о том, продолжит ли ретейл и общепит работу. Его процитировал ТАСС.

При этом он заметил, что в каждом регионе разная эпидемическая обстановка. Именно в соответствии с ней руководство РФ принимает решения.

«Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», — подчеркнул министр.

Мантуров добавил, что власти совместно с промышленностью думают над вариантом перевода на удаленку части сотрудников. Это возможно при условии, если удаленная работа не повлияет на деятельность компаний.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейшие российские торговые сети, потери непродовольственного ретейла России из-за эпидемии коронавируса в 2020 году могут достичь 6,08 триллиона рублей.

Ранее Роспотребнадзор нашел следы COVID-19 в магазинах и транспорте.