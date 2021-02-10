Минпромторг не получал от торговых сетей информацию о подорожании электроники

Минпромторг РФ не получал от торговых сетей информации о планируемом значительном подорожании электроники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минпромторг не получал от основных сетевых ретейлеров сообщений о планах по резкому повышению цен на электронику», — процитировал ТАСС слова представителя министерства.

РБК со ссылкой на экспертов сообщал ранее, что повышение в конце прошлого года мировых цен на перевозки грузов морем может привести к росту стоимости отдельных категорий товаров, которые импортируют в Россию. Также эксперты ожидают подорожание импортной обуви, бытовой техники, мебели и еды.

По данным газеты «Известия», электронные товары с начала года подорожали на 5–20%. Рост цен на ноутбуки, колонки, наушники, компьютеры и смартфоны может достигнуть в среднем 25%. Самый большой рост могут показать компьютеры и телевизоры из-за огромного дефицита компонентов, антикитайских санкций и проблем с доставкой. Об этом рассказал генеральный директор «Мегафон ритейл» Андрей Левыкин и руководитель отдела закупок цифровой техники сети «Ситилинк» Николай Петров.