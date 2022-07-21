Минпромторг назвал сроки отмены параллельного импорта

Параллельный импорт ряда западных товаров отменят в России, когда придет понимание, что отечественной продукции достаточно. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Когда появится понимание, что российских товаров достаточно, параллельный импорт отменял по группам продукции», — заявил глава ведомства.

Экономист Игорь Качалов сообщал, что процедура параллельного импорта, то есть ввоза товаров без согласия правообладателей, является абсолютно законной.

Президент России Владимир Путин подписал указ о легализации параллельного импорта в России 28 июня. Правительство определит точный перечень товаров, которые ввезут в страну по этой процедуре.

С помощью параллельного импорта российские власти намерены наполнить рынок оригинальными и дефицитными товарами, которые исчезли с полок магазинов в связи с санкциями западных стран, писало РИА ФАН.