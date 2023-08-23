23 августа 2023, 14:50
Минпромторг назвал нормальной ситуацию с ценами на большинство социально значимых товаров
Замглавы Минпромторга Евтухов: все компоненты «борщевого набора» дешевеют
Ситуация с ценами на большинство социально значимых товаров в России остается стабильной. Такое заявление сделал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, сообщил ТАСС.
Стоимость традиционно подорожавшего в июле «борщевого набора» уже в начале августа начала снижаться. Новый урожай плодоовощной группы хороший, прокомментировал Евтухов итоги совещания, посвященного анализу цен на продовольствие в России.
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«Все регионы отчитались и подтвердили, что в целом по состоянию на 14 августа 2023 года по большинству социально значимых товаров ситуация нормальная», — подчеркнул замглавы Минпромторга.
По его словам, вторую неделю подряд дешевеют все компоненты «борщевого набора», в том числе морковь, капуста и лук. В темпах снижения цен лидирует картофель.
В июле 2023 года Минпромторг предложил установить квоты для товаров на «российской полке» в размере до 50%. Ведомство также изменило список товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщал «Царьград».
Минпромторг РФ
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