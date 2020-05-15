Минпромторг: магазины в праве не обслуживать покупателей без масок
Минпромторг заявил, что магазины в праве не обслуживать покупателей без масок. Помимо этого, он подготовил рекомендации по соблюдению масочного режима. Об этом сообщило РИА «Новости».
Сайт «Невские новости» уточнил, что не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты могут в тех регионах, где введен масочный режим.
Минпромторг подготовили рекомендации о том, как организовать соблюдение масочного режима в магазинах. Там описано, как надо реагировать, если в магазин пытается попасть покупатель без маски или если он снял ее в торговом зале. Например, в такой ситуации покупателя не обслуживают на кассе.
Заставлять человека силой надеть маску не стоит, необходимо обратиться в правоохранительные органы.