Минпромторг: магазины в праве не обслуживать покупателей без масок

Сайт «Невские новости» уточнил, что не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты могут в тех регионах, где введен масочный режим.

Минпромторг подготовили рекомендации о том, как организовать соблюдение масочного режима в магазинах. Там описано, как надо реагировать, если в магазин пытается попасть покупатель без маски или если он снял ее в торговом зале. Например, в такой ситуации покупателя не обслуживают на кассе.

Заставлять человека силой надеть маску не стоит, необходимо обратиться в правоохранительные органы.