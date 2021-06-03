Минпромторг исключил возможность дефицита яиц в России

В России не ожидается дефицита яиц. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Я думаю, что дефицита не будет», — сказал он в эфире студии НТВ.

В начале марта часть отечественных производителей мяса птицы сообщили, что могут сократить выпуск продукции из-за дефицита и роста цен на инкубационные яйца. Тогда россиянам пообещали, что ситуация исправится к концу весны.

Директор Государственного казенного учреждения Московской области «Центр агропромышленного развития» Полина Булычева ранее рассказала, что цены на продукты фермеров всегда будут высокими из-за специфики производства и хранения. Она также отметила, что такие продукты всегда свежие и очень полезные. Однако из-за того, что они быстро портятся, у них ограниченный оборот.

А еще высокая цена выходит из того, что фермер может продавать свою продукцию всегда только локально. Так как нет возможности производить большой объем продуктов, поставляя их по разным направлениям и компенсируя свои издержки высоким оборотом.