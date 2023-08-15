Общество 15 августа 2023, 18:57 Минпромторг исключил дефицит препаратов против ВИЧ в России Минпромторг: компании в России удовлетворят спрос на препарат против ВИЧ ралтегравир РИА «Новости»

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Российские предприятия способны закрыть потребности пациентов в препарате ралтегравир, предназначенном для лечения ВИЧ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минпромторга.

«Предприятия в России обладают необходимыми производственными мощностями для удовлетворения спроса на лекарственный препарат ралтегравир», — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что на складах данный препарат присутствует.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что фармакологический производитель MSD прекратит поставки в Россию препарата исентресс на основе ралтегравира.

В июне стало известно, что компания «ПСК Фарма»начнет производить ралтегравир на территории особой экономической зоны «Дубна». Осенью 2022 года патент на молекулу ралтегравира истек, после чего отечественные производители получили возможность начать разработку лекарства на основе компонента.