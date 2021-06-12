Минпромторг исключил дефицит бутилированной воды из-за маркировки

Маркировка бутилированной воды не приведет к дефициту товаров на российском рынке. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, если производители участвуют в эксперименте и вовремя готовятся к маркировке, их продукция не исчезнет с полок магазинов, сообщил ТАСС.

«Если же бизнес игнорирует требования законодательства, не участвует в необходимых процессах, он не сможет продавать свою продукцию», — подчеркнул он.

По мнению Евтухова, одного не готового к маркировке производителя быстро заместят на рынке другие.

Замминистра обратил внимание, что после старта маркировки все пугавшие общественность эксперты исчезают из информационного поля и не рассказывают, что никакого дефицита или повышения цен не случилось.

Эксперимент по маркировке бутилированной воды завершился в России 1 июня. Система маркировки должна защитить граждан от фальсификата.

Ранее Евтухов на полях ПМЭФ рассказал о планах по маркировке велосипедов, БАД, антисептиков. В дальнейшем, по его словам, Минпромторг будет принимать предложения от бизнеса, оценивать и вовлекать новые товарные группы, сообщает RT.