Минпромторг будет регулярно пересматривать список товаров для параллельного импорта

Перечень товаров для параллельного импорта будет меняться раз в квартал. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Для составления списков специалисты будут анализировать наличие товаров, в том числе и в магазинах. По предварительным данным, это будет происходить раз в три месяца.

«Главный критерий, на основании которого будет приниматься решение о расширении или уменьшении перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, — фактические отгрузки импортной продукции в Россию», — рассказали в ведомстве.