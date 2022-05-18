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    18 мая 2022, 18:17

    Минпромторг будет регулярно пересматривать список товаров для параллельного импорта

    Дарья Морозова

    Перечень товаров для параллельного импорта будет меняться раз в квартал. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

    Для составления списков специалисты будут анализировать наличие товаров, в том числе и в магазинах. По предварительным данным, это будет происходить раз в три месяца.

    «Главный критерий, на основании которого будет приниматься решение о расширении или уменьшении перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, — фактические отгрузки импортной продукции в Россию», — рассказали в ведомстве.