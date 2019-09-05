Минпромторг анонсировал начало работы tax free по всей России

Иностранные туристы по всей стране смогут воспользоваться системой tax free уже в середине 2020 года. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов.

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По его словам, система уже работает на территории государства, но пока не везде. Ведомство получило заявки из многих городов, где хотели бы присоединиться к tax free.

Сейчас систему не расширяют, так как решается вопрос с электронным документооборотом, который должны закончить до конца 2019 года. После этого tax free введут по всей стране.

«У нас сейчас это идет как пилот. Заработает это, когда будут внесены изменения в Налоговый кодекс, я думаю, это будет середина следующего года», — цитирует РИА «Новости» Евтухова.

Система tax free появилась в РФ в апреле 2018 года. Сначала ее ввели в Москве и области, Санкт-Петербурге и Сочи, затем добавили еще ряд городов.

Тax free представляет собой систему, по которой иностранные туристы могут вернуть часть налога на добавленную стоимость. Чаще всего путешественники обращаются за возвратом денег при покупках от 10 тысяч рублей.