Минпромторг заявил, что на российский рынок могут вернуться IKEA и Zara

Некоторые международные компании заявили о временном или полном уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире проекта «Народный вопрос» от «Народного фронта» заявил, что часть из них уже поменяла мнение и планирует вернуться в Россию. Его слова процитировал ТАСС.

Он сообщил, что IKEA активно прорабатывает все варианты возобновить работу на территории РФ. В России эта компания не только торговала, но и создавала часть товаров. Евтухов отметил, что у IKEA в РФ остались огромные торговые и производственные мощности.

«Им важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход», — сказал замглавы Минпромторга.

Евтухов намекнул, что IKEA — не единственная зарубежная компания, которая хочет вернуться на российский рынок. По его словам, в РФ могут вернуться принадлежащие Inditех бренды одежды Zara, Massimo Dutti и Bershka. Другие магазины этой группы компаний также могут возобновить работу в России.