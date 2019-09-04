Минприроды закончило дописследования для расширения границ РФ в Арктике

В Арктике завершились исследования, которые позволят России расширить свои границы. Дополнительные изыскания проводились Минприроды РФ.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин озвучил на площадке Восточного экономического форума итоги проведенной работы. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Те планы, которые мы перед собой ставили, мы закончили», — подчеркнул Кобылкин. Ранее он отмечал, что дополнительные научные исследования, позволяющие России расширить границы на арктическом континентальном шельфе, закончатся летом.

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Заявку на расширение границ в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров Россия направила в комиссию ООН еще в 2015 году. Речь в ней шла о присоединении хребта Ломоносова, других участков морского дна и зоны Северного полюса.

Кроме того, в Минприроды поддержали разработку законопроекта, который предполагает доступ частных компаний к шельфу Арктики.

«К тому, что наша территория будет более детально изучена, мы не можем относиться плохо, это нормальная практика, когда „белые пятна“ перекрываются дополнительной изученностью», — отметил Кобылкин.