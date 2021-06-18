Минприроды выступило за запрет неучтенного в системе отходов импорта

В России хотят запретить продажу товаров, сведений о которых нет в государственной информационной системе учета отходов. Создание последней станет очередным новшеством мусорной реформы в стране.

Минприроды предложило ограничить реализацию техники с 1 января 2024 года, сообщила газета «Известия». Без фиксации в отдельном реестре товаров и упаковки нельзя будет продавать как отечественные, так и импортные товары.

Предполагается, что система, создание которой предусмотрел регулятор, займется анализом данных в автоматическом режиме. Такой подход в том числе позволит начислять компаниям экологические сборы.

Предложения, пояснили в министерстве, касаются товаров повседневного спроса, продающихся в упаковке. Производителю нужно будет только внести сведения о ней в систему.

Пока что законопроект только прорабатывают. Идет обсуждение его положений с профессиональным сообществом. Задачи ограничить бизнес у властей нет. Речь идет об обеспечении отслеживания отходов, их утилизации и ответственности за выполнение экологических обязательств.

Производители товаров считают, что нововведение только помешает предпринимательской деятельности. Эксперты в свою очередь предположили, что оно окажется реальным инструментом контроля за утилизацией ввезенной продукции и упаковки.