Минприроды уличило Якутию и Иркутскую область в занижении данных о лесных пожарах

Показатели Якутии и Иркутской области по лесным пожарам расходятся с данными спутникового мониторинга. В связи с этим глава Минприроды России Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру.

«Считаю необходимым обратить внимание на вопросы недостоверности отражения лесопожарной обстановки в официальной отчетности двух регионов (Якутия и Иркутская область — прим. ред.) и, соответственно, на недостаточность принимаемых на ее основе мер и управленческих решений по предотвращению возникновения и организации тушения крупных лесных пожаров», — приводит РИА «Новости» текст письма Козлова на имя заместителя генпрокурора Дмитрия Демешина.

По данным министра, в некоторых лесничествах Якутии сообщили о сотнях гектаров горящего леса, а по данным спутникового мониторинга их тысячи. Козлов отметил, что в прошлом году в регионе горело шесть миллионов гектаров леса.

«В этом году мы уже видим предпосылки к повторению прошлогодней ситуации», — добавил глава ведомства.

На прошлой неделе Авиалесохрана сообщила о резком увеличении площади горящих лесов в России. Самый большой рост отметили в Иркутской области и Якутии.