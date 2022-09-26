Минприроды разработало новые требования при обращении с отходами | 360°

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Минприроды разработало новые требования при обращении с отходами

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Минприроды разработало для индивидуальных предпринимателей и компаний проект новых правил обращения с отходами. Об этом написала «Парламентская газета».

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После принятия проекта утилизировать технику и электронику будут по новой схеме — разделяя отходы на полезные и вредные элементы. Например, полимерные материалы, стекло, а также черные, цветные и даже драгоценные металлы будут извлекать и отправлять на переработку, а ненужные компоненты — на утилизацию.

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