Общество 30 ноября 2023, 15:40 Минприроды Прикамья: туристы заплатили 1,3 млн рублей за посещение парков в регионе

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Начальник управления минприроды Пермского края по охране окружающей среды Лев Третьяков озвучил общую сумму, полученную в результате экологического сбора при посещении особо охраняемых территорий в регионе. Об этом сообщил «ФедералПресс».

С начала введения правила туристы заплатили 1,377 миллиона рублей. С каждого из них взималось по 100 рублей.

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«Перед нами не стоит задача заработать на экологическом сборе. С нашей точки зрения, эти 100 рублей — повышение уровня осознанности посещения того или иного природного объекта», — объяснил Третьяков.

Он также отметил, что один только вывоз мусора с территории парка «Пермский» обходится примерно в два миллиона рублей в год.