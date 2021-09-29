Минприроды предложило изменить метод расчета экосбора

Минприроды предложило начать рассчитывать экологический сбор по новой формуле. Для этого ведомство уже разработало проект методики расчета платежа.

Экологический сбор платят компании, отказавшиеся самостоятельно утилизировать отходы от произведенных товаров. Минприроды предложило рассчитывать этот платеж с помощью нового метода, сообщила газета «Известия». Согласно документу, базовую ставку хотят умножать на повышающий коэффициент от одного до пяти. Цифра будет зависеть от экологичности продукции.

Для повышающего коэффициента планируют использовать четыре фактора. В формуле будут учитывать, легко ли извлечь продукцию из отходов, сколько раз ее можно отправить на переработку, выгодно ли утилизировать отходы и есть ли потребность во вторичном сырье, получаемом из этой фракции.

Если правила введут, то упаковка из прозрачного стекла получит коэффициент один, а у некоторых видов электроники он дойдет до пяти. Такие примеры привели в Российском экологическом операторе (РЭО). Компания является соавтором новой методики.