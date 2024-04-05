Общество 05 апреля 2024, 12:37 Минприроды подтвердило смену руководителя Росгеологии Глава Минприроды Козлов: экс-директор Горьков продолжит работать в Росгеологии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков, чей контракт истек 31 марта, останется работать в компании, но не в качестве руководителя. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, чьи слова привело издание «Интерфакс».

Горьков останется в правлении Росгеологии. В качестве исполняющего обязанности назначат Сергея Радькова — он курирует тему твердых полезных ископаемых. Для его назначения на должность нужна директива правительства.

Реклама

Горьков стал главой Росгеологии в 2019 году, сменив на этом посту Романа Панова. Государственный холдинг объединил 63 предприятия, деятельность которых осуществляется как в России, так и за рубежом.

Ранее сообщалось о единственном кандидате на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. Им стала Кристина Георгиева — нынешний руководитель МВФ.