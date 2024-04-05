05 апреля 2024, 12:37
Минприроды подтвердило смену руководителя Росгеологии
Глава Минприроды Козлов: экс-директор Горьков продолжит работать в Росгеологии
Генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков, чей контракт истек 31 марта, останется работать в компании, но не в качестве руководителя. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, чьи слова привело издание «Интерфакс».
Горьков останется в правлении Росгеологии. В качестве исполняющего обязанности назначат Сергея Радькова — он курирует тему твердых полезных ископаемых. Для его назначения на должность нужна директива правительства.
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Горьков стал главой Росгеологии в 2019 году, сменив на этом посту Романа Панова. Государственный холдинг объединил 63 предприятия, деятельность которых осуществляется как в России, так и за рубежом.
Ранее сообщалось о единственном кандидате на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. Им стала Кристина Георгиева — нынешний руководитель МВФ.
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