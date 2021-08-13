Минприроды объяснило термин «эстетически красивое животное»

В Минприроды объяснили, что означал термин «эстетически привлекательные животные и растения» в их документе. По словам представителей, это субъективное понятие, но существуют общепризнанные примеры.

На прошлой неделе ведомство попросило глав особо охраняемых территорий создать для портала «Экотуризм в России» списки обитателей. Им нужно было особенно отметить виды, которые обладают выдающимися эстетическим чертами и примечательным пением.

«Понятие субъективно, но есть общепризнанные примеры», — объяснили изданию «Подъем» в пресс-службе ведомства.

В Минприроды рассказали, что массовое цветение рододендронов в Забайкалье эстетически привлекательно и этот факт ни у кого не вызовет сомнений. Цветение орхидей и ирисов тоже эстетически красиво.

А табун диких лошадей, обитающих на территории Ростовского заповедника, привлекают такое большое количество туристов, что в заповеднике разработан специальный экологический маршрут. Эти животные тоже эстетически красивы. Тем не менее списки составляет каждое региональное ведомство отдельно.