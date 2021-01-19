Минприроды объяснило причины задержек вывоза мусора в регионах

Во время новогодних праздников в некоторых российских регионах зафиксировали несвоевременный вывоз мусора. В пресс-службе Минприроды объяснили причины задержек и заверили, что за работой операторов ведется постоянный мониторинг.

По информации Минприроды, мусор с контейнерных площадок несвоевременно вывозили в Крыму, Дагестане, Архангельской, Кировской, Оренбургской и Магаданской областях, а также в Алтайском крае. Основной причиной стали погодные условия, пишет РБК. Кроме того, в некоторых регионах происходила смена оператора, которая привела к сбою в работе. В пресс-службе добавили, что в Дагестане причиной задержек стал несвоевременно введенный тариф.

При этом в министерстве подчеркнули, что за деятельностью операторов постоянно следят. Руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев уже провел совещания с региональными властями.

«Достигнута договоренность, что в ближайшее время будут проведены совещания, на которых протокольно зафиксируют план мероприятий по исправлению ситуации», — отметил Буцаев.

После Нового года на свалки пожаловались жители Кирова. Тогда глава региона Александр Чурин пояснял, что мусор вывозили с задержками из-за неправильной передачи базы данных регоператору АО «Куприт». Также проблему с мусором зафиксировали в Дагестане, где оператор перестал работать из-за несвоевременного утверждения тарифа. После этого глава республики Сергей Меликов раскритиковал деятельность регионального мусорного оператора «Лидер».