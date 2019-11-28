Минприроды напомнило о запрете на эвтаназию здоровых животных

Было также указано, что эвтаназия предусмотрена только для неизлечимо больных животных. В остальных случаях, если хозяин не может или не хочет содержать питомца, обязан передать его новому владельцу или в приют.

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Ранее замдиректора Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексей Чумаков обращался в Министерство Юстиции из-за случаев преследования ветеринаров, отказывавшихся усыплять животных без серьезных оснований. Они говорили владельцем, что животное усыплено, а сами находили питомцам новый дом.

Именно за это на челябинского ветеринара Баграта Агажанова подала в суд зоозащитница Анна Разинова. Ветиринар якобы брал деньги, но не оказывал предусмотренные услуги.

В его защиту выступили дрессировщик Эдгард Запашный, а также глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, после чего Разинова отозвала свое заявление.