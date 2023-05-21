Общество 21 мая 2023, 16:24 Минобрнауки заверило, что бюджетных мест в вузах хватит всем Глава Минобрнауки Фальков: бюджетных мест в вузах хватит на всех с учетом льгот Freepik

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В российских вузах на будущий учебный год предусмотрено более 600 тысяч бюджетных мест, этого количества хватит на всех абитуриентов с учетом льгот и квот для участников спецоперации и членов их семей. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Он отметил, что льготы для участников специальной военной операции и их детей объяснимы и заслуженны.

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«Мы проводим сбалансированную государственную политику, направленную, с одной стороны, на предоставление необходимых льгот и преференций, с другой стороны — мы, конечно, помним, что бюджетных мест должно хватить всем», — подчеркнул глава Минобрнауки.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по увеличению количества бюджетных мест в университетах по инженерно-техническим специальностям. Поручение также касается увеличения мест на бюджете по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах.