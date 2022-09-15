Минобрнауки заявило, что более 20% первокурсников нуждаются в психологической помощи | 360°

Общество 15 сентября 2022, 16:23 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Минобрнауки заявило, что более 20% первокурсников нуждаются в психологической помощи

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Минобрнауки выяснило, что около 21% студентов первых курсов имеют ментальный проблемы и нуждаются в помощи психологов. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По данным ведомства, к 2025 году в вузах появится система психологической помощи для учащихся и преподавателей. По результатам опроса 22 тысяч первокурсников из 22 университетов, выяснилось, что 21,9% респондентов склонны к тревожности, депрессии, повышенной возбудимости и так далее.

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«Сейчас это характерно не только для студентов, но и для всех молодых людей, школьников старших классов», — рассказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый и объяснил, что это связано с огромным поток информации, которые негативно сказывается на психике.

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