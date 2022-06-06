Минобрнауки сообщило об исключении образовательных организаций из Болонского процесса
Замглавы Минобрнауки РФ Афанасьев заявил об исключении образовательных организаций из Болонского процесса
Российские образовательные организации исключены из Болонского процесса. Такое заявление во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему «Вопросы развития системы высшего образования в Российской Федерации в современных условиях» сделал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
Он отметил, что Болонская группа еще 11 апреля решила прекратить сотрудничество с представительствами России и Белоруссии.
«Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — сообщил ТАСС.
Ранее стало известно, что если Россия откажется от Болонской системы образования, то альтернативную можно внедрить в стране довольно быстро. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.