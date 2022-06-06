Минобрнауки сообщило об исключении образовательных организаций из Болонского процесса

Российские образовательные организации исключены из Болонского процесса. Такое заявление во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему «Вопросы развития системы высшего образования в Российской Федерации в современных условиях» сделал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Он отметил, что Болонская группа еще 11 апреля решила прекратить сотрудничество с представительствами России и Белоруссии.

«Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что если Россия откажется от Болонской системы образования, то альтернативную можно внедрить в стране довольно быстро. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.