Минобрнауки РФ сообщило о денонсации Украиной соглашения об образовании

Украина инициировала денонсацию соглашения с Россией о признании документов об образовании. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки.

Соглашение между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях действовало с 26 мая 2000 года. Но 24 марта украинский кабмин выпустил постановление, согласно которому Киев инициировал денонсацию документа, написало РИА «Новости».

В министерстве отметили, что действие соглашения прекращается через шесть месяцев с момента получения одной из сторон соответствующего уведомления. Пока в адрес МИД РФ от украинской стороны ничего не поступило.

То есть соглашение все еще действует. Оно будет действительным до того, как в МИД не придет официальное письменное уведомление о денонсации, а также в течение полугода с даты поступления этого уведомления.

В Минобрнауки добавили, что сейчас другие страны, помимо Украины, не заявляли о планах денонсировать действующие двусторонние соглашения о взаимном признании образования.