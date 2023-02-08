Общество 08 февраля 2023, 08:32 Минобрнауки призвало к изменению проверки знаний у студентов из-за ChatGPT Глава Минобрнауки призвал к отказу от наказаний студентов за написание диплома с ChatGPT Unsplash

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Преподавателям вузов нужно изменить систему проверки знаний у студентов. К такому выводу пришел глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он поделился мыслями о будущем высшей ступени образования в интервью ТАСС.

К выводу о возможной корректировке системы оценки выпускников вузов Фальков пришел из-за недавнего инцидента со студентом РГГУ, который написал дипломную работу с помощью нейросети ChatGPT.

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«Негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность», — предположил Фальков.

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Также он подчеркнул, что нейросети — вещь далеко не новая. Глава Минобрнауки сказал, что преподавательский состав должен учитывать перемены и менять подход системе оценок знаний студентов.

По мнению Фалькова, сами задания нужно строить таким образом, чтобы только реальный посетитель лекций мог их выполнить. Также в интервью ТАСС глава Минобрнауки отметил, что студенты всегда были изобретательны в вопросах упрощения сдачи экзаменов.