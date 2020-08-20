Минобрнауки: переносить начало учебного года не планируется

Новый учебный год должен начаться в России традиционно 1 сентября. Минобрнауки РФ уточнило, что не собирается переносить сроки из-за коронавируса.

«Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации», — отметили в пресс-службе ведомства. Ее процитировал ТАСС.

Учебный процесс в России, как и во многих странах, пострадал из-за пандемии. Школы и вузы весной перешли на дистанционный формат обучения. Кроме того, были отменены экзамены для учеников девятых классов. При этом ЕГЭ разрешили сдавать только выпускникам, которые намерены поступать в институт.

Сейчас преподаватели готовятся вновь встречать в стенах школ и других учебных заведений учеников и студентов. При этом все должны будут соблюдать строгие санитарные правила. Так, в Подмосковье учителя во время индивидуальной работы с детьми будут надевать маски.

При этом в Ханты-Мансийском автономном округе несколько предметов, возможно, будут изучать дистанционно. Речь идет о музыке, ИЗО, ОБЖ, мировой художественной культуре, технологии.