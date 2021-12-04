Минобрнауки организует международный турнир по играм Dota 2 и League of Legends

Министерство науки и высшего образования России организует в декабре 2021 года международный студенческий киберспортивный турнир по популярным играм Dota 2 и League of Legends «Битва за науку». Как уточнили в Минобрнауки, размер призового фонда в 2 миллиона рублей.

«Открылась регистрация команд на участие в международном студенческом киберспортивном турнире по Dota 2 и League of Legends „Битва за науку“, организатором которого выступает Министерство науки и высшего образования РФ. Соревнования ознаменуют завершение Года науки и технологий в России. Регистрация на турнир продлится до 5 декабря», — говорится в сообщении.

Данные соревнования будут разделяться на три этапа: с 6 по 7 декабря пройдут соревнования первой и второй квалификации. Основная часть турнира пройдет с 8 по 12 декабря. Гранд-финал игры пройдет в Москве 15 декабря. В нем будут состязаться две команды-победителя в каждом из двух направлений. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на русском языке.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поделился, что популярность киберспорта в молодежной среде совершенно неудивительна. Такие дисциплины сочетают в себе и спорт, и новейшие технологии, и инновации, и образовательные элементы.

«Киберспорт развивает интеллект, учит быстро принимать решения и работать в команде. Это воистину спорт будущего. Международный турнир „Битва за науку“ — своевременная инициатива, которая станет ярким завершением объявленного президентом Года науки и технологий в России», — сказал Дмитрий Чернышенко, его слова привел ТАСС.

Победители программы получат по миллиону рублей на каждый вид соревнований. Принять участие могут студенты. Каждая команда должна представлять один и тот же вуз.