Минобрнауки опровергло принуждение студентов к вакцинации

Студентов российских вузов никто не принуждает делать прививку от коронавируса. Вакцинация для них — это дело добровольное. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки России со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

«Глава Минобрнауки России отметил, что коронавирус еще не побежден, о чем свидетельствует рост числа заболевших во многих регионах. Наращивание темпов вакцинации — это совместная задача вузов, научных организаций, министерства. Необходимо организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях», — говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе добавили, что на заседании коллегии об итогах деятельности ведомства за 2020 год Фальков отметил необходимость приложить максимум усилий, чтобы ситуация не развивалась по негативному сценарию.

«Я призываю последовательно, системно, но при этом осторожно и взвешенно двигаться по пути вакцинации, создавая условия для всех, кто хотел бы привиться», — заявил министр.

На прошлой неделе Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам пускать студентов на очные занятия только после прививки от коронавируса.