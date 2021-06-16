Минобразования Свердловской области встало на защиту студента, которому снизили оценку из-за зеленых волос

Студенту из Екатеринбурга снизили оценку за защиту диплома из-за внешнего вида. Несправедливую оценку теперь разбирает лично заместитель министра образования Свердловской области.

Вместо оценки «отлично» они поставили «хорошо». При этом преподавательницы отметили, что защита была хорошей, которую можно было оценить на пятерку. Видео с защиты студент отправил в ВКонтакте «Типичный Екатеринбург».

В Министерство образования Свердловской области вызвали исполняющего обязанности директора колледжа.

«В ситуации лично разбирается заместитель министра Юрий Зеленов. По его словам, будет проведено служебное расследование в отношении педагогов, присутствующих на экзамене. Результаты аттестационной работы молодого человека будут пересмотрены», — сообщили «360» в ведомстве.

В министерстве отметили, что внешний вид не должен влиять на оценку учащегося, при аттестации преподаватели должны оценивать только знания студентов.