Минобразования Нижегородской области проверит поведение вахтерши, которая обозвала пятиклассника

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области сообщили «360», что случай с вахтершей вынесен на всестороннюю проверку. Накануне в Сети появилась запись, на которой сотрудница школы обзывает ученика «гаденышем» и силой пытается посадить его на стул.

В ведомстве сообщили, что причиной стал конфликт между двумя школьниками. Сотрудники учреждения вмешались и попытались разнять мальчиков.

«Оргвыводы будут сделаны по итогам всесторонней проверки. Департамент образования администрации Нижнего Новгорода — учредитель учебного заведения — детально проанализирует ситуацию», — говорится в сообщении.

Поведение вахтерши вызвало у пользователей в Сети волну негодования. Она обзывала одного бегающего мальчика «гаденышем», пыталась усадить его на стул и заявила, что никуда его не отпустит, пока он не успокоится. Женщина также сетовала, что школьник взбудоражил весь класс. После за учеником пришла учительница и попросила снимавших удалить виде с телефонов. Но ролик все равно разошелся по пабликам в соцсетях.