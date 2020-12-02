Минобразования Нижегородской области проверит поведение вахтерши, которая обозвала пятиклассника
В ведомстве сообщили, что причиной стал конфликт между двумя школьниками. Сотрудники учреждения вмешались и попытались разнять мальчиков.
«Оргвыводы будут сделаны по итогам всесторонней проверки. Департамент образования администрации Нижнего Новгорода — учредитель учебного заведения — детально проанализирует ситуацию», — говорится в сообщении.
Поведение вахтерши вызвало у пользователей в Сети волну негодования. Она обзывала одного бегающего мальчика «гаденышем», пыталась усадить его на стул и заявила, что никуда его не отпустит, пока он не успокоится. Женщина также сетовала, что школьник взбудоражил весь класс. После за учеником пришла учительница и попросила снимавших удалить виде с телефонов. Но ролик все равно разошелся по пабликам в соцсетях.