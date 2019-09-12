Минобразования извинилось перед мальчиком с прической Ибрагимовича

Школе в Сосновоборске, где мальчику угрожали из-за его нестандартной прически а-ля Ибрагимович и сравнивали с «гитлерюгендом», Министерство образования Красноярского края направило предостережение. Министр образования края Светлана Маковская извинилась перед родителями школьника.

Конфликт разгорелся в самом начале учебного года. Педагог школы №4 в Сосновоборске сделал замечание ученику четвертого класса, который пришел в школу с осветленными волосами, выбритыми висками и хвостиком — прической, которую носит и его кумир, футболист Златан Ибрагимович. Мальчику предложили либо привести свою внешность к неким стандартам, либо идти прочь из школы на домашнее обучение.

Дело дошло до Следственного комитета. Правоохранители начали проверку случившегося.

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«В эту школу было направлено предостережение за подписью заместителя министра образования Красноярского края Константина Масюлиса с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся, где школа Сосновоборска прописала, что запрещаются нестандартные прически, и привести его в соответствии с законом», — указано в официальном ответе Минобразования Красноярского края. Сообщение процитировало РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что школа не имеет права настаивать, чтобы мальчика перевели на домашнее обучение или отстранили от учебных занятий. Министр образования региона Светлана Маковская уже встретилась с родителями мальчика и извинилась за действия администрации школы.

Нестандартная прическа — личное дело учеников, отметила министр. Школа имеет право установить единые рекомендации к одежде обучающихся, чтобы она соответствовала общепринятым в обществе нормам делового стиля, — и не более.