Минобороны завершит строительство водозабора для нужд Севастополя до марта

Минобороны сейчас строит водозабор в Крыму, чтобы обеспечить Севастополь пресной водой. Военные закончат работу до 1 марта.

«Полный комплекс работ будет завершен до 1 марта 2021 года. Ввод объекта в эксплуатацию позволит подавать 50 тысяч кубометров пресной воды в сутки для снабжения Севастополя», — приводит ТАСС текст сообщения ведомства.

Военно-строительный комплекс Минобороны строит водозабор на реке Бельбек. Он будет состоять из накопительного бассейна емкостью 150 тысяч кубических метров, дренажной канализации, водомерного узла, линейного водовода, водосброса и других необходимых инженерных сооружений.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов приехал в Крым с инспекцией. Он отметил, что водозабор строят в круглосуточном режиме — в три смены. На площадке работают 450 человек и 160 единиц техники. Иванов оценил степень готовности объекта в 80%. Строительство идет по графику.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в новейшей истории города это главная стройка. Он поблагодарил военных и отметил, что сначала было сложно поверить в реализацию такого проекта в кратчайшие сроки.