26 февраля 2024, 02:04
Минобороны запретило использовать агродроны на юге России
Минобороны РФ не разрешило использовать агродроны на юге в 2024 году
Российское оборонное ведомство снова запретило аграриям использовать беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщило РБК.
Речь идет о регионах юга и центра России, где ввели режим закрытого неба. Это Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая области и другие регионы.
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Сейчас Минобороны разрешает полеты в сельскохозяйственных целях только для самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-2.
По мнению аграриев, такие ограничения негативно скажутся на сборе урожая. Например, из-за долгого согласования с военными в 2023 году пропустили процесс орошения зерна гербицидами.
Ранее заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин заявил, что в прошлом году в новых регионах России урожайность зерновых культур выросла на 27% по сравнению с 2022 годом. По мнению специалистов, на это повлияло использование минеральных удобрений.
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