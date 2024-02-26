Общество 26 февраля 2024, 02:04 Минобороны запретило использовать агродроны на юге России Минобороны РФ не разрешило использовать агродроны на юге в 2024 году Freepik

Читать 360tv в

Российское оборонное ведомство снова запретило аграриям использовать беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщило РБК.

Речь идет о регионах юга и центра России, где ввели режим закрытого неба. Это Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая области и другие регионы.

Реклама

Сейчас Минобороны разрешает полеты в сельскохозяйственных целях только для самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-2.

По мнению аграриев, такие ограничения негативно скажутся на сборе урожая. Например, из-за долгого согласования с военными в 2023 году пропустили процесс орошения зерна гербицидами.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин заявил, что в прошлом году в новых регионах России урожайность зерновых культур выросла на 27% по сравнению с 2022 годом. По мнению специалистов, на это повлияло использование минеральных удобрений.