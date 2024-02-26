Общество 26 февраля 2024, 10:53 Минобороны вновь запретило использовать агродроны на юге России РБК: Минобороны не разрешило использовать агродроны на юге России в 2024 году РИА «Новости»

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Министерство обороны снова запретило применять агродроны в зоне временного закрытия неба на юге и в центральной части России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, участвовавших в совещании в Минсельхозе, на котором обсуждались вопросы авиационно-химических работ в агросезон 2024 года.

Из протокола следует, что на совещании присутствовали представители Минобороны, Росавиации, руководители управления АПК российских регионов и эксплуатанты авиационной техники. В пресс-службе Минсельхоза подтвердили, что такая встреча действительно состоялась.

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В министерстве также сообщили, что, несмотря на запрет, обработка сельхозугодий и сбор урожая в 2024 году пройдут в назначенные сроки. Представители региональных органов управления АПК и эксплуатанты авиатехники заявили о готовности выполнить работы в полном объеме.

По данным Системы предоставления планов полетов по Сети интернет, в зону закрытого неба входят Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области. Эти регионы, за исключением Краснодарского края, стали участниками нового экспериментально-правового режима для тестирования агродронов в полях.

Ранее в России создали комплексную систему защиты от беспилотников. Разработка под названием «Ступор» позволяет выявлять и подавлять дроны сразу несколькими способами.