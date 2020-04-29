    29 апреля 2020, 21:48

    Минобороны сообщило о 2,6 тысячи случаях заражения коронавирусом

    Валерия Шафирко

    В Вооруженных силах и военных учебных заведениях России выявили более 2,6 тыс. заразившихся коронавирусом. Такие цифры следуют из обновленных данных бюллетеня Минобороны по состоянию на 29 апреля.

    Во время сплошного тестирования в Вооруженных силах с марта по 29 апреля выявили 1044 военнослужащих с положительными результатами на коронавирусную инфекцию и 279 гражданских сотрудников.

    В военных вузах выявлено 1075 зараженных коронавирусом военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей. Число преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования — 277 человек.

    Среди военнослужащих — два человека находятся в тяжелом состоянии, в том числе один человек подключен к аппарату ИВЛ, в состоянии средней тяжести — 11 человек, остальные — без симптомов заболевания.

    Заболевшие лечатся в госпиталях Минобороны, изоляторах по месту службы или гражданских медицинских учреждениях.

    Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу приказал завершить учебу раньше срока из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Что касается курсантов военных вузов, то у них учеба закончится 5 мая. Выпускные пройдут в последнем месяце весны.