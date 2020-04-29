Минобороны сообщило о 2,6 тысячи случаях заражения коронавирусом

Во время сплошного тестирования в Вооруженных силах с марта по 29 апреля выявили 1044 военнослужащих с положительными результатами на коронавирусную инфекцию и 279 гражданских сотрудников.

В военных вузах выявлено 1075 зараженных коронавирусом военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей. Число преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования — 277 человек.

Среди военнослужащих — два человека находятся в тяжелом состоянии, в том числе один человек подключен к аппарату ИВЛ, в состоянии средней тяжести — 11 человек, остальные — без симптомов заболевания.

Заболевшие лечатся в госпиталях Минобороны, изоляторах по месту службы или гражданских медицинских учреждениях.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу приказал завершить учебу раньше срока из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Что касается курсантов военных вузов, то у них учеба закончится 5 мая. Выпускные пройдут в последнем месяце весны.