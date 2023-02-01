Общество 01 февраля 2023, 04:26 Минобороны России рассказало о попытке «ментального блицкрига» Запада Советник главы Минобороны РФ Ильницкий: Запад попытался провести «ментальный блицкриг» РИА «Новости»

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В 2022 году Запад пытался провести в России блицкриг ментальной войны, но ему это не удалось. Такое заявление сделал советник министра обороны Андрей Ильницкий. Об этом он написал в своей статье в журнале «Арсенал Отечества».

США и их союзники в феврале–марте прошлого года предприняли попытку устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, отметил Ильницкий, но они ошиблись.

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Для блицкрига ментальной войны понадобится минимум один-два года, объяснил автор публикации. Такое время необходимо, чтобы добиться предательства элит страны. Еще до 15 лет нужно для формирования у населения новой идентичности.

«Первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для „пятой колонны“», — написал советник министра обороны.

При этом «о полной неудаче Запада можно будет судить лишь к середине 2024 года», отметил Ильницкий. Когда, по его словам, элита и население России поймет, что с Западом невозможно договориться.

Блицкриг ментальной войны, как объяснил советник главы Минобороны, заключается в параличе воли противника, который достигается через воздействие на его элиту и СМИ. Это делается для того, чтобы в последствии их же руками развалить государственные институты, разложить армию, а также силовые структуры.