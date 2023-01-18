Общество 18 января 2023, 03:06 Минобороны России рассекретило архивы в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда Минобороны России рассекретило архивы в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда Пресс-служба Минобороны

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Минобороны России к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда опубликовало на своем сайте архивные документы о стратегической операции «Искра» из фондов Центрального архива ведомства.

Первая встреча подразделений Ленинградского и Волховского фронтов состоялась на юге от Ладожского озера 18 января 1943 года во время наступательной операции «Искра», которую спланировали для прорыва блокады Ленинграда.

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Успешное окончание этой операции стало переломным моментом в битве за Ленинград –войска советской армии прорвали блокаду и устранили угрозу соединения немецких и финских войск. Инициатива в полном объеме перешла в руки советского командования.

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В проекте «Яркая „Искра“ Победы!» опубликованы многие важные архивные документы.

Красная армия во время наступательной операции «Искра» с 12 по 18 января 1943 года уничтожила свыше 13 тысяч немецко-фашистских захватчиков. Больше тысячи гитлеровцев взяли в плен.

Примерно 19 тысяч воинов Ленинградского и Волховского фронтов, а также Балтийского флота получили ордена и медали за проявленные при прорыве блокады героизм, смелость и мужество.