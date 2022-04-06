Минобороны России передало 10 тонн продуктов жителям Херсона

Российские военные передали мирным жителям Херсона 10 тонн продуктов: крупы, сахар, подсолнечное масло и консервы. Помощь оказывается ежедневно, сообщило Минобороны России.

В первую очередь к военным обращаются самые уязвимые: женщины, дети, пожилые люди и инвалиды. Помимо продуктов, по необходимости они получают бытовую химию, подушки и одеяла, а пенсионеры — дополнительно чай и лекарства. Детям положены школьные принадлежности.

Россияне помогают также мирным жителям Донбасса. В том же Подмосковье были открыты 130 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи беженцам из ЛДНР. За 36 дней работы в пункт на базе Молодежного центра Красногорска, например, принесли больше 113,2 тысячи предметов.