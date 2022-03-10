Минобороны РФ: Украина готовила биологические атаки с помощью птиц

Минобороны рассказало о проекте Украины, целью которого было изучить возможности распространения опасных болезней через мигрирующих птиц. Речь идет о гриппе H5N1 с летальностью до 50% и болезни Ньюкасла. В одном из документов есть протокол запуска двух окольцованных птиц из Херсонской биолаборатории и их отлова в России.

Проект UP-4 реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан до 2020 года. Удалось изучить 145 биологических видов. Маршруты как минимум двух видов перелетных птиц проходили преимущественно через Россию. Также обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы.

«Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов», — подчеркнули в Минобороны.

В министерстве рассказали и о другом проекте, который воплощается вблизи границ России — в районах черноморского побережья и на Кавказе. В качестве переносчиков «потенциальных агентов биологического оружия» рассматриваются летучие мыши. Цель проекта — изучение бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку. Это возбудители чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусы и филовирусы.

«Проект реализуется с привлечением не только украинских, но и подконтрольных Пентагону грузинской биолаборатории в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США», — отметили в Минобороны.

Власти Украины активно разрабатывали биологическое оружие по заказу США. Кроме того, Украина не скрывала своего желания войти в НАТО и обзавестись ядерным оружием. После начала спецоперации РФ украинские власти, по данным МИД России, попытались скрыть факты, подтверждающие разработки в биолабораториях.