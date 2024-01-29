Важное 29 января 2024, 08:50 Минобороны РФ сообщило о планах открыть кластер биологической защиты в ЦНИИ Минобороны: кластер биологической защиты появится в ЦНИИ

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В 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны появится кластер, работающий в интересах биологической защиты. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

В Минобороны пояснили, что новый кластер сможет в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера и разрабатывать средства защиты.

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Об этом доложили министру обороны России Сергею Шойгу во время его поездки в ведомственные НИИ в Московской области. Там он проверил модернизацию экспериментальных баз исследовательских институтов.

Сейчас на территории 48-го ЦНИИ готовятся к сдаче два новых здания. Здесь появятся лабораторные корпуса, в которых будут работать сотрудники кластера биологической защиты. Основной этап строительства объектов уже завершили.

Научно-исследовательский институт появился в Сергиевом Посаде в 1928 году. Его работники отвечают за борьбу с особо опасными инфекционными заболеваниями и обеспечение биологической безопасности ВС России.