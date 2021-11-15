Минобороны РФ: россиянам, которые раскроют информацию о здоровье военных, будет грозить штраф

В Министерстве обороны РФ опубликовали проект приказа, который относится к служебной тайне. За ее разглашение россиянам будет грозить штраф от 1000 до 5000 рублей. Документ содержит 813 пунктов в общей сложности. Его текст появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Помимо остальных пунктов, в приказе написано о сведениях, раскрывающих материалы проведенных разбирательств по происшествиям и преступлениям. Кроме того, в тексте указаны материалы разбирательств по фактам гибели военнослужащих.

Нельзя будет разглашать информацию и о состоянии здоровья военных, а также находящихся на психиатрическом лечении солдат-контрактников.

Среди данных, которые представляют собой служебную тайну, есть сведения о количестве перевозимых призывников. Также секретными считаются пункты их отправки и прибытия.

Нарушения в финансовой области, в числе которых утрата материальных ценностей военных, будут расцениваться как такие же объекты тайны.

В Латвии, недалеко от границы с Россией и Белоруссией, начались военные учения. Их цель — проверка совместного сотрудничества, логистики, процедур принятия решений.