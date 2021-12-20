Минобороны РФ показало уничтожение дроном «Ланцет» сирийских боевиков в апреле 2020 года. Видео

Опубликованы кадры авиаудара по позициям сирийский формирований, который был произведен в апреле 2020 года при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». Ролик выпустил телеканал «Россия 1». В нем сказано, что в ходе той операции был уничтожен боевик, который назван «снайпером TOW».

По имеющимся данным, буквально за несколько дней до этого он сжег два грузовика, которые ехали в колонне военных Сирии.

«Расчет боевиков буквально за пару секунд до применения услышал приближение барражирующего боеприпаса. Две секунды не позволили боевикам отойти на безопасное расстояние и, конечно, они были поражены осколками», — отметил боец сил специальных операций. Его слова приводятся в сюжете.

Ранее стало известно о том, что министерство России утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы «Ланцет». Их впервые представили на «Армии-2019» от концерна «Калашников». Сообщалось, что такой дрон может превзойти все стандартные виды вооружений, однако их стоимость значительно меньше. За время военных действий на территории Сирии дроны успели хорошо себя зарекомендовать.